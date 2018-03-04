Школьный учитель в Лондоне готовил детей к организации терактов

В Лондоне суд вынес обвинительный приговор учителю, который пытался завербовать детей в "армию" малолетних джихадистов, сообщает Reuters.

Школьный учитель Умар Гах показывал своим ученикам видео обезглавливания и другой военной пропаганды, заставлял воспитанников придумывать планы теракта в Лондоне и разыгрывать нападение на полицейского.

"Его план состоял в том, чтобы создать армию детей, которая поможет в осуществлении многочисленных террористических нападений на Лондон. Он пытался, мы считаем, радикализировать уязвимых детей в возрасте 11-14 лет", - завил председатель контртеррористического командование полиции Дин Хайдон.

Отмечается, что Гак работал со 110 детьми. Сейчас 35 из них получают долгосрочную психологическую помощь. Еще шестеро свидетельствовали против британца в суде. Они рассказывали, что мужчина учил их, как сражаться и заставлял делать отжимания, чтобы нарастить свою физическую силу.

По информации прокуратуры, Гак готовил детей к атакам Биг-Бена, крупных торговых центров и банков, передает korrespondent.net..