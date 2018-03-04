Власти Норвегии проводят работы по модернизации так называемого "хранилища судного дня" - склада семян наиболее значимых растений Земли. Хранилище расположено на архипелаге Шпицберген, сообщает The Local.
Открытое в 2008 году хранилище играет ключевую роль в сохранении генетического разнообразия в мире, там хранятся уже более миллиона сортов семян, которые будут сохранены в случае природной катастрофы, войны, изменения климата, болезней или техногенных катастроф.
Но теплые температуры нарушили окружающую среду вокруг здания. Вечная мерзлота, которая должна была помочь сохранить температуру внутри хранилища на постоянном уровне в -18 градусов по Цельсию, растаяла в 2016 году.
"Летний сезон был теплее, чем ожидалось. Были попадания воды в тоннель, что может быть связано с изменением климата", - сказал один из координаторов хранилища Асмунд Асдаль.
Арктика нагревается вдвое быстрее, чем остальная планета, показывают научные исследования. И хотя Европа в данный момент испытывает сильное похолодание, на Северном полюсе недавно фиксировали температуры на 30 градусов выше, чем обычно.
Недавно Норвегия заявила, что выделит 100 млн крон (10 млн евро), чтобы модернизировать хранилище и защитить драгоценные семена, передает korrespondent.net.
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