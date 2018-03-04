О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В сети появились первые кадры нового Простоквашино
// фото: instagram.com/psykero1477
20:02, 03 Mar 2018
просмотров 183 | комментариев 0

В сети появились первые кадры новой версии популярного советского мультфильма Простоквашино. Их опубликовал в своем Instagram актер Иван Охлобыстин, озвучивший почтальона Печкина.

В июне 2017 года сообщалось, что с 2018 по 2020 год студия Союзмультфильм выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Утверждалось, что новая версия мультфильма отразит изменения, произошедшие в России за 20 лет.

В пятницу, 2 марта, директор киностудии Борис Машковцев сообщил, что первая из 30 серий появится в интернете 1 апреля 2018 года. Союзмультфильм будет выпускать одну серию в месяц, а к концу текущего года подборку из восьми-десяти эпизодов можно будет увидеть на телевидении. На создание мультфильма выделили 300 млн рублей, напоминает korrespondent.net.

Мультфильм Трое из Простоквашино был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского Дядя Федор, пес и кот в 1978 году. Всего о Простоквашино было снято три мультфильма. Роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня возможны перемены. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вы будете душой компании. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
А Нэстасе тоже на МЭРА чуть-чуть похоже…Или снова не выйдет и Майя Андрюшу обидит?
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...