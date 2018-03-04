В сети появились первые кадры нового Простоквашино

В сети появились первые кадры новой версии популярного советского мультфильма Простоквашино. Их опубликовал в своем Instagram актер Иван Охлобыстин, озвучивший почтальона Печкина.

В июне 2017 года сообщалось, что с 2018 по 2020 год студия Союзмультфильм выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Утверждалось, что новая версия мультфильма отразит изменения, произошедшие в России за 20 лет.

В пятницу, 2 марта, директор киностудии Борис Машковцев сообщил, что первая из 30 серий появится в интернете 1 апреля 2018 года. Союзмультфильм будет выпускать одну серию в месяц, а к концу текущего года подборку из восьми-десяти эпизодов можно будет увидеть на телевидении. На создание мультфильма выделили 300 млн рублей, напоминает korrespondent.net.

Мультфильм Трое из Простоквашино был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского Дядя Федор, пес и кот в 1978 году. Всего о Простоквашино было снято три мультфильма. Роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.