В Одессе в субботу, 3 марта, задержали злоумышленника, наехавшего автомобилем на полицейского. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Инцидент произошел на автомобильном рынке Успех на проспекте Небесной сотни, когда полиция проверяла места возможного сбыта краденого.
"Работники Таировского отделения полиции заметили мужчину, который продавал сразу три аккумулятора. Представившись, правоохранители попросили неизвестного назваться и объяснить, откуда у него указанные устройства. Однако мужчина быстро сел в свою машину и попытался скрыться. При этом он совершил наезд на одного из оперативников", - отметили в ведомстве.
Полицейскому оказали медицинскую помощь, правонарушителя для дачи показаний доставили в Таировское отделение полиции, передает korrespondent.net.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Проводятся мероприятия по установлению причастности мужчины к совершению краж.
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