В аэропорту Домодедово в Москве пытались продать девушку

Две женщины пытались продать девушку в аэропорту Домодедово в сексуальное рабство за 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"По данным следствия, 1 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 миллиона рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленницы готовились к преступлению заранее, они нашли покупателя в социальной сети. Попытка продажи была предотвращена полицейскими. На женщин заведено уголовное дело по статье "Торговля людьми", передает РИА Новости.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.