Организаторы антипремии "Золотая малина" (Razzie Awards) объявили победителей в своих номинациях. Лауреатом награды в категории "Худший фильм" 2017 года стала анимационная картина "Эмоджи фильм".
Номинанты на "Золотую малину" — "токсичные отходы" киноиндустрии прошлого года, как заметили организаторы, — стали известны 22 января. Стать худшей картиной года, кроме "Эмоджи фильма", грозило кинолентам "Трансформеры: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу", отмечает РИА Новости.
Помимо признания в качестве худшей картины, "Эмоджи фильм" также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. В видео отмечается, что сценарий мультфильма "показывает все, что не так с Голливудом". Пара "отвратительных" эмоджи из той же картины удостоилась победы в номинации за худший актерский дуэт.
Худшим актером с "абсурдно посредственной" игрой стал Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшей актрисой признали Тайлера Перри, сыгравшего женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи 2".
В категории "Худший актер второго плана" первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме "Здравствуй папа, Новый год! — 2", а худшей актрисой в той же номинации стала Ким Бейсингер, исполнившая роль в картине "На пятьдесят оттенков темнее".
В номинации "Ремейк, пародия или сиквел", в которой обычно награждается переработанная, "несвежая" картина, победителем стал фильм "На пятьдесят оттенков темнее". "Голливуд снова доказывает, что переработка отходов может быть опасной", — заявляют организаторы в видеоролике.
Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне оскаровской церемонии, которая в этом году состоится 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.
Организаторы "Малины" назвали имена лауреатов в шуточном видеоролике на своем сайте.
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