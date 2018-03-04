Десятки литров алкоголя конфисковали после внеплановых проверок на рынках

Десятки литров алкогольных напитков без документов о происхождении, товарных знаков и акцизов обнаружили инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности.

Они провели внеплановые проверки на оптовых рынках и складах в Оргееве, Новых Аненах, Бельцах и Страшенах после поступления сразу нескольких жалоб от потребителей на плохое качество алкогольной продукции.

Весь несоответствующий нормам товар снят с продажи и конфискован. Пробы изъятых партий отправлены на исследование.