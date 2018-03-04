Над Уралом ночью в субботу, 3 марта, пролетел яркий болид. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале портала E1.RU.
Отмечается, что огненный шар попал на запись видеорегистратора в машине жителя Екатеринбурга.
"Видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре, видимо, этот метеороид летел с высокой скоростью. Дробление тоже видно", - прокомментировал ролик инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеороид можно назвать суперболидом, пишет korrespondent.net
"Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", - добавил специалист.
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