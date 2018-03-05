Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что на выходе из Петровского путевого дворца в Москве, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, на нее напал мужчина.
По словам Собчак, нападавший толкнул ее на землю и облил водой с криком "Это за Жириновского".
"Только что, в центре Москвы, на выходе с дня рождения Михаила Горбачева, на меня напал человек, толкнул на землю, облил, слава богу, что водой. Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40 минут", - заявила Собчак о нападении.
В МВД сообщили о задержании мужчины. "Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники штаба Собчак также заявили, что нападавший - помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, однако представители депутата отрицают это, передает ВВС.
"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждём результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря Шапошникова.
28 февраля во время дебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после того как он нецензурно ее обругал.
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День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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