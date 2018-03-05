Скончался 31-летний защитник сборной Италии Давиде Астори

Футболист сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори скончался в возрасте 31 года, сообщили в футбольном клубе.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори скоропостижно скончался в результате болезни. Учитывая весь кошмар и деликатность этой ситуации, мы просим всех проявить чуткость - первую очередь в знак уважения к его семье", - говорится в заявлении клуба.

По данным СМИ, Астори скончался во сне в гостиничном номере. Сообщается, что причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Официальной информации о причинах смерти пока не поступало.

"Фиорентина" должна была сыграть с "Удинезе" в 27-м туре итальянской Серии А в воскресенье днем, однако после сообщения о смерти футболиста этот матч был и другие игры Серии А были отменены.

Астори в составе сборной Италии провел 14 матчей и забил один гол. Футболист выступал за "Фиорентину" с 2016 года, до этого он играл за "Рому" и "Кальяри", напоминает ВВС.