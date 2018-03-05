В Польше взорвался жилой дом: есть погибшие

В польском городе Познань в четырехэтажном доме случился взрыв газа, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли и более 20 человек получили ранения.

"Утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, случился сильный взрыв газа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв случился около 8 часа утра. При этом обвалилась часть дома.

Сначала Министерство внутренних дел и администрации сообщало об одном погибшем и 22 раненых вследствие взрыва. Однако вскоре под руинами пожарные нашли еще несколько тел. Поэтому, по сообщению пресс-секретаря Государственной пожарной службы региона Великопольши, количество погибших выросло до трех, передает korrespondent.net.