ООН: в сирийской Гуте погибли 600 человек

В сирийском районе Восточная Гута за две недели погибли около 600 человек, более двух тысяч получили ранения. Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис.

"Я все еще очень обеспокоен вопросами безопасности и защиты миллионов мирных жителей в Сирии через неделю после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на месяц", - сказал Моумцис.

В ООН подчеркнули, что резолюция не только не привела к прекращению огня, но и в некоторых ситуациях спровоцировала обострение обстановки.

Также Моумцис отметил, что с декабря прошлого года из региона уехали около 385 тысяч человек, передает korrespondent.net.

На минувшей неделе российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти действия стали ответом на провокации террористов.

27 февраля утром в Восточной Гуте началось гуманитарное перемирие. Но через несколько часов Россия заявила о срыве гуманитарной паузы из-за провокаций боевиков.

