Пилоты крупнейшего лайнера справились с штормовым ветром при посадке в Бирмингеме. ВИДЕО

Посадку крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта сняли на видео.

В описании ролика на YouTube говорится, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

В Европе бушует холодный фронт, который прозвали "зверем с Востока" (beast from the east). К примеру британская экономика теряет один миллиард фунтов в сутки из-за похолодания и снегопадов.

Самые крупные потери понесла строительная отрасль - два миллиарда фунтов за три дня. Морозы оказали влияние и на работу железнодорожного транспорта, а также на ритейл.

По оценкам экономистов, рост ВВП Британии за первый квартил составит не 0,4 процента, как ожидалось, а 0,3. Рост экономики и вовсе может сократиться вдвое, если морозы не прекратятся, отмечают эксперты.