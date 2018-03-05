Премию "Оскар" за лучший фильм получила фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
"Форма воды" стала рекордсменом по числу номинаций, картина претендовала сразу на 13 статуэток, в итоге победила в четырех номинациях. Фаворитом у букмекеров в категории "Лучший фильм" считалась трагикомедия "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", отмечает ВВС.
"Я хочу посвятить эту награду всем начинающим режиссерам. Маленьким мальчиком я обожал зарубежные фильмы, когда жил в Мексике. И я думал, что это никогда не произойдет. Но все возможно", - сказал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, принимая награду из рук голливудских актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй.
"Всем, кто через фэнтези хочет рассказать, что происходит в мире, вы можете это сделать. Это та дверь, которую вы можете открыть", - сказал дель Торо, который получил на юбилейной 90-й церемонии Оскара награду и как лучший режиссер.
Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Для МакДорманд, сыгравшую убитую горем, но не отчаивающуюся мать, это уже второй "Оскар". Первый актриса получила 21 год назад за роль в "Фарго".
REUTERS
"Если я упаду, вы меня поднимите пожалуйста, потому что мне нужно кое-что важное сказать", - начала актриса свою речь о равенстве в жизни и кинематографе.
"Я хочу поблагодарить Мартина Макдонаха за то, что он сделал. Мы просто банда хулиганов и анархистов, но мы можем хорошо себя вести", - сказала Фрэнсис МакДорманд.
"Вокруг меня сегодня полно женщин - режиссеры, сценаристы, кинематографисты, дизайнеры, композиторы", - продолжила актриса. Многие женщины на этих словах актрисы встали.
REUTERS
Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Для британского актера это первый "Оскар".
"Кино - это сила, которая увлекла меня, мальчишку, когда я жил на юге Лондона, и подарила мне надежду", - сказал Олдмен.
"Черчилль составил мне прекрасную компанию, спасибо ему", - продолжил актер и добавил слова благодарности своей маме, которой в следующем году исполняется 99 лет. "Ставь чайник, я возвращаюсь с Оскаром", - пошутил актер.
Вручали статуэтку Олдмену актрисы Хелен Миррен и Джейн Фонда.
Другие награды
Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
"Вы, ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера "Фантастическая женщина", которая обошла фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
- "Фантастическая женщина" - лучший фильм на иностранном языке
- "Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.
- Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.
- Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
- "Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".
- Лучшая работа художника-постановщика - у "Формы воды".
- Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, "Я, Тоня".
- Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"
- Лучшая анимационная коротометражка - Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант получил награду за короткометражку "Дорогой баскетбол"
- Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию: 2049
- Лучший монтаж у "Дюнкерка", а премию за лучшую операторскую работу получил Роджер Дикинс, снимавший "Бегущий по лезвию 2049"
- Лучший оригинальный сценарий - у хоррора о расизме "Прочь". Американский актер Джордан Пил написал сценарий фильма и выступил режиссером картины.
- Лучший адаптированный сценарий - сценарист Джеймс Айвори, фильм "Зови меня своим именем"
- Документальная короткометражка - "Рай - это пробка на 405".
- Лучшая музыка к фильму - "Форма воды"
Комментарии
- Оскар-2018: самые яркие наряды звезд
- В США назвали победителей антипремии "Золотая малина"
- В сети появились первые кадры нового Простоквашино
- Назван самый страшный фильм ужасов в истории
- Альбина Джанабаева показала 14-летнего сына от Валерия Меладзе
- Компания братьев Вайнштейнов продана за полмиллиарда долларов
- Представлены подробности новых серий "Простоквашино"
- Виновники скандала на "Оскаре-2017" в этом году снова вручат награду за лучший фильм
- Lacoste отказался от фирменного логотипа, чтобы привлечь внимание к исчезающим животным
- "Золотая" статуя Вайнштейна появилась в Голливуде
- Ученые назвали страну, которая может пережить зомби-апокалипсис
- Президент настаивает на проведении одновременно досрочных местных и досрочных парламентских выборов
- Отравление угарным газом в столичном пригороде: пострадали мать и двое детей
- В Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки"
- Автомобиль с патрульными влетел в эвакуатор в Киеве
- Пилоты крупнейшего лайнера справились с штормовым ветром при посадке в Бирмингеме. ВИДЕО
- Задержан мужчина, напавший на Ксению Собчак
- В Польше взорвался жилой дом: есть погибшие
- ООН: в сирийской Гуте погибли 600 человек
- Скончался 31-летний защитник сборной Италии Давиде Астори
- Сергей Пчела: Я познакомился с Ренато Усатым в 1997 году, когда он был членом преступной группировки
- Гражданин Молдовы погиб в аварии в Германии
- Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму
- В Одессе неизвестный обезглавил молодую женщину
- Родственники Фриске отбирают у Шепелева дом, купленный на деньги певицы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei