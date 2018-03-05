Киноакадемики раздали "Оскары": список лауреатов премии

Премию "Оскар" за лучший фильм получила фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

"Форма воды" стала рекордсменом по числу номинаций, картина претендовала сразу на 13 статуэток, в итоге победила в четырех номинациях. Фаворитом у букмекеров в категории "Лучший фильм" считалась трагикомедия "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", отмечает ВВС.

"Я хочу посвятить эту награду всем начинающим режиссерам. Маленьким мальчиком я обожал зарубежные фильмы, когда жил в Мексике. И я думал, что это никогда не произойдет. Но все возможно", - сказал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, принимая награду из рук голливудских актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй.

"Всем, кто через фэнтези хочет рассказать, что происходит в мире, вы можете это сделать. Это та дверь, которую вы можете открыть", - сказал дель Торо, который получил на юбилейной 90-й церемонии Оскара награду и как лучший режиссер.

Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Для МакДорманд, сыгравшую убитую горем, но не отчаивающуюся мать, это уже второй "Оскар". Первый актриса получила 21 год назад за роль в "Фарго".

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"Если я упаду, вы меня поднимите пожалуйста, потому что мне нужно кое-что важное сказать", - начала актриса свою речь о равенстве в жизни и кинематографе.

"Я хочу поблагодарить Мартина Макдонаха за то, что он сделал. Мы просто банда хулиганов и анархистов, но мы можем хорошо себя вести", - сказала Фрэнсис МакДорманд.

"Вокруг меня сегодня полно женщин - режиссеры, сценаристы, кинематографисты, дизайнеры, композиторы", - продолжила актриса. Многие женщины на этих словах актрисы встали.

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Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Для британского актера это первый "Оскар".

"Кино - это сила, которая увлекла меня, мальчишку, когда я жил на юге Лондона, и подарила мне надежду", - сказал Олдмен.

"Черчилль составил мне прекрасную компанию, спасибо ему", - продолжил актер и добавил слова благодарности своей маме, которой в следующем году исполняется 99 лет. "Ставь чайник, я возвращаюсь с Оскаром", - пошутил актер.

Вручали статуэтку Олдмену актрисы Хелен Миррен и Джейн Фонда.

Другие награды

Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Вы, ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера "Фантастическая женщина", которая обошла фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

"Фантастическая женщина" - лучший фильм на иностранном языке

"Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.

Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.

Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

"Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Лучшая работа художника-постановщика - у "Формы воды".

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, "Я, Тоня".

Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

Лучшая анимационная коротометражка - Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант получил награду за короткометражку "Дорогой баскетбол"

Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию: 2049

Лучший монтаж у "Дюнкерка", а премию за лучшую операторскую работу получил Роджер Дикинс, снимавший "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший оригинальный сценарий - у хоррора о расизме "Прочь". Американский актер Джордан Пил написал сценарий фильма и выступил режиссером картины.