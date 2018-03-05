Швейцарцы проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

Граждане Швейцарии продолжат платить налог на общественное телевидение и радио, а также будут пополнять бюджет за счет федеральных сборов. Накануне в стране прошел референдум, результаты которого опубликованы на сайте правительства.

Швейцарцы большинством голосов отвергли предложение об отмене так называемой медиапошлины — "Биллаге". Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета.

В итоге 71,6 процента жителей страны высказались за то, чтобы продолжать платить за телевизор, радио, а также любую другую технику, которая может принимать теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных и некоторых частных СМИ.

По мнению профсоюзов, отмена "Биллаге" представляла опасность для независимой журналистики и свободных СМИ, а также привела бы к уничтожению около 13,5 тысячи рабочих мест. В свою очередь, сторонники инициативы были уверены, что спонсируемая на 50 процентов за счет пошлины швейцарская общественная телерадиокомпания SRG SSR в любом случае бы не исчезла, а перестала бы зависеть от государства и продолжала вещать за счет подписчиков, пишет РИА Новости

На голосование Швейцарии отреагировали даже в Европейском вещательном союзе (EBU), где приветствовали результаты волеизъявления. Если бы это предложение получило большинство голосов, это привело бы к отмене членства SRG SSR в Союзе и оставило бы Швейцарию без общественного вещания, заявили в EBU.

Также на воскресном референдуме решили вопрос о взимании федеральных налогов. Бюджет Швейцарии формируется прежде всего за счет прямых федеральных налогов и НДС. Однако ставка налога действует только 15 лет. По истечении этого срока правительство должно информировать граждан о том, продолжит ли собирать налоги и в каком размере. Нынешний 15-летний срок истекает в 2020 году. И на голосование был вынесен вопрос о поддержке населением нового 15-летнего периода.

В итоге 84,1 процента швейцарцев одобрили "Новый финансовый порядок — 2021".





