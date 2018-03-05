В Магадане восемь воспитанников детсада получили ожоги глаз

В Магадане восемь воспитанников детского сада получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы, сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали", — отметили в ведомстве.

Заведующей детским садом объявили выговор и поручили устранить нарушения. Лампы демонтировали, пишет РИА Новости

"Мы сразу же провели проверку <…> Старые лампы заменены на новые. Мы также проверили другие детские сады города, провели инструктаж с сотрудниками", — рассказала заместитель начальника Управления образования мэрии Магадана Елена Кутирова.

По ее словам, все получившие травму дети чувствуют себя хорошо.

"Дети все получили лечение, никаких последствий для их здоровья нет. Малыши уже посещают детский сад", — уточнила собеседница.





