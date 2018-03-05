В домах тысяч жителей Молдовы появлятся канализация и водопровод

Канализация и водопровод появятся еще у более 70 тысяч граждан Молдовы. На развитие инфраструктуры Европейский союз предоставит почти 12 миллионов евро.

В Дрокии построят станцию по очистке питьевой воды и восстановят две насосные станции, семь водонапорных башен и шесть резервуаров для питьевой воды.

Для сел Рышканского района построят три станции очистки сточных вод, станцию по очистке питьевой воды и насосную станцию.

Еще два проекта повышения энергоэффективности внедрят в Бельцах и селе Флэмынзены Сынжерейского района.