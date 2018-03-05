Атомный авианосец США зашел во Вьетнам

Боевые корабли Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем вошли во вьетнамский порт Дананг. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает Time. Отмечается, что на борту американских кораблей находятся 6000 моряков.

Визит эскадры кораблей США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства.

Кроме этого, визит ВМС США будет способствовать поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития во Вьетнаме.

Согласно информации, визит авианосца происходит по договоренности, которая была достигнута между руководством двух стран в 2017 году, и продлится четыре дня.

Визит американского авианосца является первым со времен войны во Вьетнаме в 1975 году, передает korrespondent.net.