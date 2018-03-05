Porsche хочет выпускать воздушные такси

Автоконцерн Porsche обдумывает возможность производства беспилотных летательных аппаратов для воздушной перевозки людей. Об этом заявил директор компании по продажам Детлев фон Платен в интервью журналу Automobilwoche.

По словам топ-менеджера, использование дронов позволило бы сократить время в пути из Цуффенхаузена - района Штутгарта, где расположена штаб-квартира концерна - до аэропорта Штутгарта до 3,5 минуты по сравнению с текущими 30 минутами на автомобиле.

"Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути", - заявил Платен. Уже в ближайшее время автоконцерн может представить эскизы нового транспортного средства.

Речь может идти о дронах, которыми пассажиры смогут управлять самостоятельно. "Автомобилем Porsche вы управляете сами. То же самое может быть и в случае с дроном, но без необходимости получать лицензию пилота, поскольку устройство может многое делать самостоятельно", - отметил Платен.

Он также не исключил, что такие воздушные такси можно будет использовать в том числе в густонаселенных районах, передает korrespondent.net.