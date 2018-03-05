"Апокалипсис": британцы публикуют фото опустевших полок в магазинах

Крупные продуктовые магазины Великобритании опустели из-за проблем с поставками товаров, вызванных штормом "Эмма", сообщает Mirror.

По данным издания, покупатели столкнулись со скудным ассортиментом в Lidl, Asda, Tesco и других супермаркетах Бристоля, Манчестера и Плимута.

Среди продуктов, которых остро не хватает — молоко, хлеб, яйца, овощи и фрукты. Представители торговых сетей обещают восполнить ассортимент, как только "по дорогам снова можно будет ездить", пишет РИА Новости

Многие жители Великобритании опубликовали в Twitter фотографии пустых полок. Один из них, по имени Льюис Вейк, обратил внимание на любопытную деталь: несмотря на нехватку продуктов, покупатели все равно не приобретают пиццу с ветчиной и ананасами.



