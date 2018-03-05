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Оскар-2018: самые яркие наряды звезд
// фото: nv.ua
12:00, 05 Mar 2018
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В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения кинопремии Оскар. Это мероприятие традиционно привлекает внимание не только интригой с победителями, но и обилием эффектных и изысканных образов, которые демонстрируют знаменитости на красной дорожке.

В этом году церемонию посетили актрисы Николь Кидман, Галь Гадот, Марго Робби, Оливия Уайльд, Дженнифер Лоуренс и многие другие, отмечает korrespondent.net.




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

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