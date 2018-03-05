В Японии с неба упал кусок металла

Во дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Нарита на востоке Большого Токио обнаружили деталь, похожую на часть самолета. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает Sankei Shimbun.

Металлический кусок весом около килограмма нашли в ночь на воскресенье, 4 марта. Местный житель заметил его всего в 30 метрах от дома, расположенного примерно в семи километрах к северо-западу от взлетно-посадочной полосы B. Деталь имеет трапециевидную форму, ее высота составляет около 50 сантиметров, а ширина - 25.

С какого именно воздушного судна упала деталь, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые местные жители теперь перед выходом на улицу намерены проверять, не падает ли что-то с неба на их головы.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии изучает произошедшее. Планируется точно установить, является ли найденный обломок частью самолета, передает korrespondent.net.