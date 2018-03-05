В Исландии украли сотни компьютеров для майнинга криптовалют

В Исландии из нескольких дата-центров похитили около 600 компьютеров, предназначенных для майнинга биткоина, сообщает Associated Press.

По имеющимся данным, к настоящему времени полиция задержала 11 подозреваемых, двое из которых арестованы. При этом общая сумма похищенного имущества составила порядка двух миллионов долларов.

Отмечается, что несмотря на задержания злоумышленников, похищенное имущество по-прежнему не удалось найти, передает korrespondent.net.