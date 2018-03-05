Латвия и Молдова плотно сотрудничают в вопросах по предупреждению отмывания денег

Служба по предупреждению отмывания денег Латвии в последние годы активно сотрудничает с молдавскими властями. Об этом заявил глава ведомства Виестурс Бурканс, который отметил, что уровень обмена информацией с молдавскими коллегами на очень высоком уровне.

„Наши коллеги из Молдавской службы, если говорить о статистике последних лет, находятся на первом месте. Это означает двухсторонний обмен информацией - частый и в больших объемах. Коллеги из Молдовы приезжали в Ригу, мы говорили с ними, сказали, что нас интересует. В свою очередь, я также был с визитом в Молдове два раза - мы составили план действий и назначили ответственных, - заявил глава Службы по предупреждению отмывания денег Латвии Виестурс Бурканс.

Латвия в настоящий момент охвачена скандалом, связанным с отмыванием денег. Речь идет о банках, которые оказались замешаны в операции "Ландромат". Среди ее участников и ABLV Bank. На прошлой неделе, служба по борьбе с финансовыми преступлениями американского казначейства опубликовало ряд документов о деятельности ABLV Bank. Как отметили латвийские журналисты часть документов были заблюрированы, чтобы не навредить следствию. Как и в случае с Молдовой, не вся информация, представленная общественности, может быть обнародована, читать далее https://www.kp.md/daily/26802.5/3837410/