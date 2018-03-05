Футбольные фанаты подрались с игроками во время матча в Нидерландах. ВИДЕО

В Нидерландах футбольные хулиганы устроили драку на мачте второго дивизиона между клубами "Гоу Эхед Иглас" и "Де Графсхап".

Фанаты первой команды напали на игроков второй, которая выигрывала со счетом 4:0. Инцидент попал на видео.

В драке участвовал несколько болельщиков, игроков, а также стюарды, которые пытались оттащить нападавших. По данным СМИ, семь человек арестовали, сообщает РИА Новости

"Гоу Эхед Иглас" опубликовали заявление, в котором извинились за своих фанатов и осудили их действия, а также пообещали наказать виновных.

"Де Графсхап" по итогам матча продвинулся на шестое место в турнирной таблице, "Гоу Эхед Иглас" остался на 17-м.







