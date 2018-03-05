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В 2017 году абонентов мобильных операторов стало больше, а объем продаж меньше
12:14, 05 Mar 2018
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Объем продаж услуг мобильной телефонии снизился в 2017 г. почти на 104,3 млн. леев (3%) и составил 3,337 млрд. леев.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), это обусловлено сокращением объемов продаж у основных операторов: Orange Moldova - на 96,1 млн. леев (4,3%) - до 2,159 млрд. леев и у Moldcell. - 22,2 млн. леев (2,14%) - до 1,018 млрд. 

При этом продажи Unite увеличились на 14 млн. леев (9,6%), превысив 160 млн. леев. 

В конечном счете, среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) мобильной телефонии сократился на 5,8% - до 62,3 леев. У Orange Moldova он равнялся 69,2 леев, Moldcell - 56,5 леев и Moldtelecom - 37 леев.

Количество пользователей мобильной телефонии продолжило рост. За год их число возросло на 30,7 тыс. (0,7%) и составило 4,5 млн., а уровень проникновения этих услуг увеличился на 0,94 п.п. и достиг 125,6%. Это означает, что многие пользователи не ограничиваются одним мобильным телефоном, поэтому их количество превысило численность населения РМ. Правда, лишь 3,6 млн. пользователей были активными, а 797 тыс. - пассивными (которые за последние три месяца не потребляли и не оплачивали услуги мобильной телефонии).

Что касается голосового трафика, то в сетях Orange Moldova он увеличился на 89,4 млн. минут (2,2%) - до 4,219 млрд. минут, Moldtelecom-Unite - 17,5 млн. минут (5,5%) - до 335 млн. А у Moldcell допущен спад на 102,6 млн. минут (5,8%) - до 1,658 млрд. минут. Среднемесячный трафик составил 221 минуту (3 часа и 41 минута), средняя продолжительность одного звонка - 1,7 минут.




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