В Гагаузии задержали за взятку офицера патрульной инспекции

Офицер патрульной инспекции Гагаузии задержан при получении взятки в 470 евро.

Как сообщает Инфотаг, эти деньги он вымогал у жительницы Кантемира, пообещав содействовать в получении прав на вождение автомобиля.

При задержании с поличным полицейский добровольно выдал полученную сумму. Ему грозит до семи лет лишения свободы.