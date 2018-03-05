Жительница Баку двадцать лет бесплатно кормит одиноких стариков

Глава Гуманитарной ассоциации еврейских женщин Азербайджана (ГАЕЖА) Лариса Рейхрудель уже много лет подряд три раза в неделю кормит около 50 пожилых людей. Кафе, куда приходят нуждающиеся расположено в небольшом подвальном помещении, в старом бакинском доме неподалеку от Зимнего парка, сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам Ларисы, все началось еще в 1996 году, когда она была избрана президентом Женской еврейской организации, впоследствии переименованной в ГАЕЖА. Хотя волонтерской деятельностью Рейхрудель начала заниматься значительно раньше, но именно с 1996 года она приняла официальный характер. Лариса стала работать с детскими домами, создала хоспис на дому, организовала благотворительные обеды для пожилых, арендуя помещения в ресторанах.

Настойчивость Рейхрудель привела к тому, что она научилась находить источники финансирования и кормила бездомных и одиноких людей вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Но изначально у женщины не было помещения, куда бы люди могли приходить.

Глава ГАЕЖА несколько лет подряд ежемесячно отправляла письма в различные государственные структуры. В итоге в 2004 году ассоциации выделили необходимое помещение. С тех пор одиноких пожилых людей стали кормить в новой столовой три раза в неделю, пишет РИА Новости

По словам волонтера, в последние годы ей стали помогать азербайджанские женщины. Так частная офтальмологическая клиника направили своих врачей, которые совершенно бесплатно обследовали и прооперировали нуждающихся.

"У людей есть чувство ответственности. То есть, мы стараемся возродить старые тагиевские традиции", — отметила Рейхрудель.

Сегодня в столовую приходят в основном одинокие женщины, старше 65 лет. Рейхрудель верит им на слово и не проверяет документы. Поскольку даже наличие жилья не может быть основанием, чтобы отказать нуждающемуся. Единственное требование, предъявляемое к посетителям, — регулярность. Иначе волонтеры начинают беспокоиться, не случилось ли что-то с их подопечными.







