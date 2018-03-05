Skype "облегчили" ради бюджетных Android-смартфонов

Не все Android-смартфоны созданы одинаково производительными, и этот факт признают все больше разработчиков ПО. К Facebook и Google, уже давно выпускающим "облегченные" версии своих приложений для слабого "железа", присоединилась и Microsoft c новой версией Skype.

Компания объявила, что в ближайшее время сделает доступной версию клиента для своего интернет-телефона и чата с сокращенными "аппетитами" по части оперативной и встроенной памяти на устройствах с Android версий от 4.0.3 до 5.1.

Разработчики обещают, что обновленная версия Skype будет работать на слабых устройствах более плавно, при этом видео и звук будут передаваться в более высоком качестве. Кроме того, приложение станет более "терпимым" к неустойчивым интернет-соединениям, передает Engadget.

Разрабатывая "легкое" обновление Skype, Microsoft ориентируется на сотни миллионов пользователей, главным образом в развивающихся странах. По статистике Google, в феврале 2018-го на Android версий 4 и 5 работают 42% всех устройств, подключающихся к Google Play.

Последняя версия Android, выпущенная в прошлом году Android Oreo, получила порядковый номер 8. Однако на ней работают пока лишь несколько процентов устройств с мобильной операционкой Google, отмечает Вести.ру.