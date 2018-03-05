Мошенники-косметологи обманули 28 москвичей

В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании косметологических услуг, сумма общего ущерба составила более 2 миллиона рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств граждан под видом оказания косметологических услуг и реализации косметической продукции в салонах красоты завершено и передано в суд.

По словам Титова, мошенники обзванивали граждан, приглашая их в специально созданные салоны красоты якобы для предоставления бесплатных косметологических процедур. Когда люди приезжали в салон, злоумышленники проводили имитацию указанных процедур, после чего обманным путем забирали паспорта и заключали от имен их владельцев кредитные договоры с кредитно-финансовыми учреждениями. Всего мошенники обманули 28 человек.

Трое участников группы, в отношении которых расследовалось дело по статье "Мошенничество" УК РФ, предстанут перед судом. Организаторы объявлены в международный розыск, передает Вести.ру.