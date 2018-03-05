Воронежская школьница выжила после падения с крыши девятиэтажки

В Воронеже школьница выжила после падения с крыши девятиэтажки.

Как сообщил представитель главного управления МВД по региону, четырнадцатилетняя девочка упала с крыши дома 95 по Московскому проспекту. Школьница получила ушибы и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция выясняет, как девочка оказалась на крыше и что она там делала, передает Вести.ру.