Житель Великобритании попал в опасную ситуацию, когда коснулся ветки, находящейся на линии электропередачи напряжением 11 тысяч вольт, при этом он почувствовал легкое покалывание. Об этом сообщается на сайте энергетической компании Electricity North West.
Инцидент произошел в городе Моттрам неподалеку от Манчестера. Мужчина пытался ликвидировать последствия шторма "Эмма": увидев на ЛЭП большую ветку, он попытался самостоятельно ее снять. Почувствовав покалывание, британец решил отказаться от этой идеи и вызвал специалистов.
Компания отключила подачу электричества по линии. Ее специалист по чрезвычайным ситуациям Крис Фокс посоветовал потерпевшему больше не подходить к месту происшествия, пишет РИА Новости
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