Во Флориде запрет на продажу винтовки AR-15 продержался 15 минут

Сенат Флориды утвердил поправку об ужесточении доступа к оружию после кровопролитной стрельбы в одной из школ штата и отказался от своего решения через 15 минут, сообщает газета Tampa Bay Times.

По данным издания, сенат штата провел в субботу заседание, в ходе которого обсуждалось ужесточение правил оборота оружия во Флориде. Парламентарии утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15 — именно эту модель использовал устроивший бойню в школе Паркленде, но через 15 минут изменили решение.

Законопроект предполагает выделение средств на охрану психического здоровья, безопасность в школах и при обращении с огнестрельным оружием, а также повышение минимального возраста для покупки ружья с 18 до 21 года, сообщает РИА Новости

При повторном голосовании за утверждение поправки проголосовали 17 человек, против – 21.

Как сообщает издание, сенат Флориды проведет окончательное заседание по обороту оружия в понедельник.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как 14 февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.







