Уборщица отбилась от грабителя с помощью ведра воды. ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии.

В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.

На ролике видно, как в магазин заходит мужчина и тут же направляет пистолет на обеих служащих. Одна из женщин окатила грабителя водой из ведра, после чего тот выбежал из заведения, пишет РИА Новости

Пользователей YouTube восхитил поступок сотрудницы магазина.

"Вау! Храбрая женщина", — написал Constantine Gom.

Orlando O выразил надежду на то, что "вода была горячей".

"Хотел бы я послушать, как он пересказал эту историю своим приятелям-"гангстерам", — говорится в комментарии braveheartbob.





