В Малайзии сняли на камеру слона, бродившего по школьной столовой

В Малайзии голодный слон зашел в школьную столовую, пишет Daily Mail.

Ученикам и персоналу пришлось спрятаться под обеденными столами. Животное какое-то время бродило по помещению, а потом вышло в коридор, пишет РИА Новости

Никто из людей не пострадал. Удалось ли слону перекусить, не сообщается.





