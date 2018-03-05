В Волгоградской области грузчик похитил 11-летнюю дочь бывших работодателей

Полицейские Волгоградской области нашли малолетнюю школьницу, которая пропала несколько дней назад в Камышине. Как оказалось, девочку удерживал взаперти бывший работник ее родителей, которые являются владельцами магазина.

11-летнюю Анну Выпрецкую нашли 5 марта живой в одной из квартир седьмого микрорайона Камышина, сообщил источник, близкий к следствию.

По предварительным данным, девочку несколько дней удерживал в плену грузчик, ранее работавший в магазине "Комильфо", которым владеют родители Анны. 59-летний мужчина, которого потерпевшая хорошо знала, подъехал на автомобиле к школе и под надуманным предлогом заманил ее в салон. Затем злоумышленник доставил пленницу в свою квартиру.

"С какой целью мужчина похитил девочку, пока неизвестно. В момент обхода многоквартирного дома школьница сама выбежала из квартиры навстречу полицейским", - пишет "Высота 102".

Пострадавшую вместе с родителями доставили в отдел СК РФ в Камышине, где выясняются все обстоятельства случившегося, передает newsru.com.

1 марта около 21:00, семья потерпевшей обратилась в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" в связи с исчезновением девочки. Утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Также были сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели.

Всего в поисковой операции участвовало около 500 человек: вызывались на службу даже те, кто находился в отпусках и на больничных. 2 марта девочка связывалась с родными по сотовому телефону. Анна сказала, что ее насильно удерживает мужчина и долго говорить она не может.