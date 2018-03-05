Кошки официально признаны "лечебными животными"

Давно известно, что кошки и, в частности, их урчание позитивно влияют на человека. Они успокаивают нервы, помогают нормализовать давление, повысившееся из-за сильных переживаний. А сейчас, передает "The Russian Times", было установлено, что урчание котов влияет на скорость заживления у человека различных травм, а также избавляет от стресса и отдышки.

Был проведен эксперимент, в рамках которого ученые подсчитали: коты урчат на частоте до 150 Гц. Воздействие звуковых волн на таких частотах положительно сказывается на регенеративных функциях человеческого организма. Значит, кошки могут реально ускорить заживление мышц и костей у человека.



Что касается одышки, урчание кошки поможет справиться и с этой проблемой. Исследование доказало: владельцы домашних кошек реже остальных обращались к врачам с жалобами на болезни сердечно-сосудистой системы и проблемы с нервами.

Российские специалисты также обратили внимание на кошек, отмечает meddaily.ru. В Волгоградском государственном университете установили, что коты нормализуют давление и сердечный ритм. У добровольцев измеряли давление, пульс, снимали кардиограмму в самом начале эксперимента. Далее им давали прослушать в течение 10 минут запись с урчанием кота в диапазоне 100-120 Герц. Параллельно добровольцам показывали фото котов. После этого оценка состояния добровольцев проводилась повторно.



По словам ученых, кардиограмма менялась буквально на глазах, приближаясь к норме. Изначально давление было повышенным (около 126 миллиметров ртутного столба у девушек и 155 миллиметров у молодых людей). Но урчание позволило снизить давление (у девушек до 119 миллиметров, а у молодых людей - до 152 миллиметров). Сердечный ритм стабилизировался у всех добровольцев.