В работе Telegram произошел сбой

Мессенджер Telegram работает со сбоями, компания работает над устранением проблем, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 5 марта.

Причина сбоев не называется. Ранее информация о сбоях стала поступать от пользователей, в частности, из России, Германии, Италии, Испании, Ирана, Великобритании и других стран.

В Twitter-аккаунте Telegram сообщается, что им известно о проблемах в работе приложения в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передает dw.com.