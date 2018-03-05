В ФРГ предлагают сделать гимн страны гендерно нейтральным

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг предложила изменить текст гимна Германии с тем, чтобы сделать его гендерно нейтральным.

Розе-Меринг предлагает заменить слово "отечество" (das Vaterland) на "родина" (das Heimatland), а слово "братски" в строке "братски сердцем и рукой" ("brüderlich mit Herz und Hand") на "отважно" ("couragiert mit Herz und Hand"), передает dw.com.

Текст стихотворения "Германия превыше всего" в 1841 году написал поэт Генрих Гоффман фон Фаллерслебен. Его стихи были положены на музыку Йозефа Гайдна, и это произведение в 1922 году стало национальным гимном Германии. После Второй мировой войны это произведение было запрещено, в мае 1952 года запрет был снят, но исполняться стала лишь третья строфа, начинающаяся со слов "Единство, право и свобода...". С 1991 года это - официальный гимн Федеративной Республики Германия.

Кристин Розе-Меринг ссылается в своей инициативе на опыт Австрии, где с 2012 года одну из строк гимна стали исполнять как петь "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". В феврале этого года изменения в гимн также внесла Канада, заменив "любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" на "любовь к отечеству во всех нас".