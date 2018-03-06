Ученые назвали страну, которая может пережить зомби-апокалипсис

Математики выяснили, что нашествие зомби можно остановить в том случае, если в стране, где появились "живые мертвецы", достаточно крупная армия. На эту роль пока подходит только Северная Корея, сообщает онлайн-издание MiceTimes of Asia.

"В нашей модели присутствуют не только две "классических" популяции живых существ — агрессивные зомби и беззащитные люди, но и военные. Наши расчеты показывают, что вмешательство военных в борьбу с этой эпидемией будет ключевым фактором в спасении человечества от вымирания", — пишут Фернандо Сато и его коллеги из федерального университета Жуиса-ди-Фора (Бразилия).

Медики изучают подобные сценарии "конца света" для того, чтобы просчитать последствия вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, таких как эпидемия Эболы в Западной Африке и лихорадки Зика в Бразилии, и находить пути их сдерживания, передает РИА Новости

Сато и его коллеги заметили, что такие версии "апокалипсиса" подразумевают, что люди не будут сопротивляться инфекции, пытаться уничтожить зомби или создавать непреодолимые барьеры для них. С другой стороны, даже голливудские фильмы с их фантастическими сценариями нашествия "живых мертвецов" предполагают, что армия предпримет отчаянные, но обычно безуспешные попытки уничтожить зараженных.

Бразильские математики создали компьютерную модель "зомби-апокалипсиса", в которой было три "популяции" людей – военные, зомби и гражданские. Все эти группы, по задумке ученых, имеют свои собственные цели и задачи и конкурируют друг с другом за жизненное пространство в гипотетическом городе, в котором они обитают.

Периодически представители этих "популяций" наталкиваются друг на друга, что заканчивается одним из трех возможных вариантов – зомби убивают людей, люди убивают зомби, или же живые мертвецы или военные превращают гражданских в себе подобных. В конечном итоге одна из двух сторон этого конфликта побеждает, или устанавливается своеобразное равновесие между ними.

В классических моделях этого конфликта победителями всегда оказываются зомби, однако присутствие армии, способной убивать "живых мертвецов" эффективнее обычных людей, кардинально меняет картину. Даже если военных немного, они, как показывают расчеты, могут заметно оттянуть время полного вымирания человечества.

Если же число военных достигает 46 солдат на каждую тысячу гражданских, то зомби будут побеждены. Армия уничтожит достаточное количество "живых мертвецов" в начале распространения эпидемии, до того, как она разрастется до неконтролируемого уровня.

Такими вооруженными силами, как отмечают математики, пока обладает только одна страна — Северная Корея. С другой стороны, улучшение боевых качеств армии и создание вакцин, повышающих стойкость всего населения к инфекции, будут защищать и гражданских, и военных от зомби и инфекций эффективнее, чем наращивание числа военных.