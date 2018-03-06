СМИ рассказали о гибели молдаванки и ее сына, сбитых электричкой в Москве

Как пишет mk.ru, 35-летняя Елена с сыном, который находился в коляске, переходила переезд по пешеходному переходу. Раньше параллельно ему проходила проезжая часть со шлагбаумом, но не так давно ее убрали — машины пустили по эстакаде над железнодорожным полотном.

– Женщина прошла путь, по которому электропоезда следуют из Москвы в область, и остановилась на втором, по которому составы движутся в обратную сторону, чтобы пропустить товарный поезд, следовавший по третьему пути. По словам очевидцев, стоявших на платформе, никто не ожидал, что женщина не заметит электричку. Но, вероятно, все ее внимание было направлено на проходящий грузовой поезд (он шел в сторону области). Из-под его колес поднимался сильный снежный вихрь, и Елена, видимо, просто забыла про опасность с другой стороны, – отмечает источник.



По данным издания, машинист электропоезда, хоть и сбавлял скорость перед платформой, не смог вовремя остановить состав. Удар по женщине и ребенку получился таким сильным, что малыш вылетел из коляски. У обоих с ног слетела обувь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Его мама была еще жива, однако по пути в больницу скончалась, пишет aif.md

Елена приехала в Москву в 2010 году из Молдовы и устроилась на работу в один из ресторанов в центре Москвы, в котором работала вплоть до трагического дня. Женщину и ее ребенка похоронят в Молдове.





