Цены на 1 440 наименований лекарств в Молдове пересмотрят

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы объявило о пересмотре цен производителей на 1 440 фармацевтических препаратов. Таким образом, лекарства подешевели в среднем на 9,32%.

Как передает Молдпрес, решение о пересмотре цен было принято в связи с укреплением на 3% национальной валюты по отношению к евро и доллару.

Подешевеют в том числе антибиотики, препараты, влияющие на нервную систему, дерматологические препараты, витамины, поливитаминные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему, противовоспалительные, противоревматические, антидиабетические, противокашлевые и отхаркивающие, иммуномодулирующие, противоастматические, а также обезболивающие препараты.

На 9,7% снизятся цены и на 215 препаратов, включенных в список социальных лекарств.

Новые цены будут учитываться импортерами при установлении конечной стоимости фармацевтических препаратов после окончания запасов существующих лекарств.

В настоящее время Национальный каталог лекарственных средств содержит 4 190 препаратов.

В ходе заседания правительства, состоявшегося на прошлой неделе, премьер Павел Филип потребовал рассмотреть возможности уменьшения цен на лекарства, отметив, что «существуют предпосылки для снижения цен, на 1 400 наименований лекарств, в среднем на 9%, в результате укрепления молдавского лея на фоне стабилизации банковской и финансовой систем».

Премьер-министр попросил Агентство по лекарствам и медицинским изделиям и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в течение недели представить перерасчет цен на лекарства.