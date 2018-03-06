Учёные выяснили, зачем кошки "мнут" человека лапками перед сном

Зоологи выяснили, что причин, по которым кошки "массируют" человека или других кошек, может быть сразу несколько.

Главная причина, по которой молодые кошки и коты "разминают" друг друга лапками или делают это со своим хозяином, берёт своё начало у диких животных семейства кошачьих. Таким нехитрым способом кошки действительно готовят себе место для сна — уплотнённая область травы у диких кошек сменилась на одеяла и тёплые вещи хозяев.

Второй причиной кошачьего массажа, как отмечают зоологи, может стать абсолютно примитивная потребность в пище. Эта особенность у кошек врождённая — ещё при грудном вскармливании массаж используется котятами как средство стимуляции работы молочных желёз матери. При этом, по словам учёных, кошачий массаж хозяину может свидетельствовать о том, что животное воспринимает человека как большую маму без шерсти и хвоста и пытается получить от неё молоко, пишет life.ru

Зоологи отмечают, что, несмотря на разные причины происхождения кошачьего массажа, такое действие означает, что вы глубоко симпатичны животному, — помимо других причин, учёные считают, что специальные железы в подушечках кошачьих лап оставляют на человеке или его личных вещах специальные маркеры, с помощью которых животное заявляет о своих правах на человека.