Мэр Бухареста Габриела Фиря посетит Кишинев

Мэр Бухареста Габриела Фиря прибудет этим вечером в Кишинёв. Завтра она встретится с исполняющей обязанности мэра молдавской столицы Сильвией Раду. Они вместе посетят библиотеку имени Онисифора Гибу и лицей "Михая Эминеску". Его отремонтируют на средства, предоставленные румынской столицей.

"Мы составили смету нескольких помещений, вышло 14 с половиной миллионов леев. Но с учётом ремонта здания, где расположены начальные классы, и где нужно полностью заменить электропроводку, в общем получилось 25 миллионов", - рассказал вице-мэр Кишинёва Руслан Кодряну.



Мэрия Бухареста выделит средства и на ремонт первой муниципальной больницы.

"Два главных корпуса роддома обойдутся один в пять миллионов, другой - в три. Есть и четырёхэтажный педиатрический корпус, там только на внутреннюю отделку потребуется около 15 млн леев, а если обновлять фасад и менять крышу - то все 20", - заявил вице-мэр Кишинёва Нистор Грозаву.

Ранее мэрия Бухареста предоставила грант в 19 миллионов леев на реставрацию гранитной лестницы в парке Валя Морилор. А три недели назад во время визита в румынскую столицу Сильвия Раду подписала с Габриелой Фирей несколько соглашений, в том числе о предоставлении Кишинёву двух автобусов, а также о том, что молдавские врачи смогут пройти стажировку в румынских больницах.