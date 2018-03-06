Ещё больше снега: Москва побила установленный 123 года назад рекорд по осадкам

Обрушившийся на Москву в минувшее воскресенье, 4 марта, снегопад побил суточный рекорд по осадкам, который был установлен в 1895 году. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По её словам, за минувшие сутки в Москве выпало 12 мм осадков, а в этот же день, но в 1895 году этот показатель составлял 10,2 мм.

Ранее представитель погодного центра сообщал, что Москва может поставить 140-летний рекорд по количеству осадков, пишет life.ru

Напомним, по сообщению синоптиков, за выходные в Москве выпало около 40 процентов месячной нормы осадков.

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