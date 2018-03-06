Эксперты определили реальный срок жизни iPhone

В США специалисты Asymco провели исследование, в результате которого выяснили максимальный срок службы смартфонов iPhone. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В своей работе эксперты проанализировали данные о проданных и сломанных iPhone за всё время. В итоге выяснилось, что из более двух миллиардов проданных Apple телефонов вышли из строя либо не эксплуатируются 750 миллионов экземпляров.

В результате подсчёта специалистов оказалось, что в среднем срок службы iPhone составляет четыре года. Это подтвердил и опрос, который провели среди владельцев смартфонов, пишет life.ru