Белорус ушел зимовать в лес, построив в глуши "домик Хоббита"

28-летний парень из небольшого городка Мозырь Гомельской области ушел зимовать в лес, построив в деревенской глуши "домик Хоббита", который обошелся ему в 1 тыс. долларов.

Евгений Раевский живет в своем жилище из глины и соломы один, топит печь дровами, катается по заснеженному лесу на велосипеде, делает сотни фотографий и ведет блоги в Instagram и Youtube, передает newsru.com.

Строитель по профессии, Евгений Раевский не хотел работать по специальности и жить так, как все. Парень заинтересовался экостроительством и решил из подручных материалов возвести собственный дом, вкладывая в него как можно меньше денег. С помощью друзей он стал владельцем 50 соток земли в поселке Мирный в 400 км от Минска. Там он и начал строить свой "домик Хоббита", используя сено, ветки деревьев, дрова, землю и глину.

Владелец необычного строения утверждает, что жить в нем тепло и уютно даже в самые лютые морозы. Внутри дома даже во время суровых морозов температура воздуха редко опускается ниже +20 градусов. Земляная крыша тоже прошла проверку на прочность, выдержав испытание полуметровыми сугробами.

"Чем занимаюсь? Гуляю по лесу, деревне, фотографирую. Колю дрова, работаю в интернете. Иногда ко мне приезжают друзья. Вот недавно друг из Мозыря приезжал. Ездили с ним в район, нужно было решить вопросы по оформлению участка. Как все растает, мы планируем заняться строительством нового дома. Это будет уже большой дом из глиночурки, с коммуникациями", - делится своими планами Евгений.