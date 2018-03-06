Леонардо Ди Каприо вложился в проект "зеленого" отеля в Израиле

Американский актер Леонардо Ди Каприо вложился в проект отеля в Израиле: он станет совладельцем гостиницы в Герцлии, построенной по самым строгим экологическим стандартам.

Проект реализует израильская Hagag Group. Накануне девелоперская компания сообщила о завершении переговоров с Ди Каприо, которые длились восемь месяцев. Сообщается, что активно выступающий в защиту экологических инициатив актер согласился инвестировать в проект только после того, как получил гарантии соблюдения строгих "зеленых" стандартов США - USGBC и LEED.

Возводимый в герцлийской марине отель, спланированный архитектором Дэвидом Роквеллом, будет состоять из двух зданий с 200 номерами-люкс. Изображение плавно изогнутых корпусов публикует Jerusalem Post.

Стоимость отеля оценивается в 100 млн долларов. Известно, что актеру будет принадлежать 10%, но сколько реальных денег Ди Каприо инвестирует в проект, не уточняется.

Ди Каприо часто приезжал в Израиль, когда встречался с местной моделью Бар Рафаэли. Пара рассталась в 2011 году, напоминает newsru.com.