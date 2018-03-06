Стивен Хокинг: Я знаю, что было до Большого Взрыва

Во время Большого Взрыва вся материя во вселенной была сплющена в невероятно горячий и плотный сгусток. Но что было до этого? Оказывается, известный физик Стивен Хокинг знает ответ, который он изложил в интервью своему коллеге Нилу Деграсс Тайсону. LiveScience приводит детали этого интервью.

Идея Хокинга основывается на теории, известной как «безграничная модель». Чтобы лучше представить себе, как это работаете, возьмите свой пульт от телевизора и включите обратную перемотку. Вселенная постоянно расширяется, а если прокрутить назад, она начнет сжиматься. По словам Хокинга, если отмотать достаточно далеко назад (примерно на 13,8 млрд лет), и вселенная сожмется до размера одного атома.

Этот шарик со всем сущим называется сингулярностью (не путайте с понятием технологической сингулярности, после которой технический прогресс будет настолько интенсивным, что окажется недоступным пониманию). Внутри этого очень малого и плотного сгустка материи знакомые нам законы физики и времени перестают работать. Иными словами, время не существует до того момента, как вселенная начинает расширяться. Скорее всего стрела времени бесконечно сжимается по мере того, как вселенная становится все меньше и меньше, но никогда не достигает стартовой точки, передает Моя планета.

В своем описании «безграничной модели» Хокинг писал: «События до Большого Взрыва не определены просто потому, что невозможно измерить, что происходило. Поскольку события до Большого Взрыва не имеют наблюдаемых последствий, мы можем исключить их из теории».