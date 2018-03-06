Неработающие киоски на Чеканах уберут

Мэрия намерена убрать с Чекан все неработающие киоски. По словам вице-мэра Кишинева Руслана Кодряну, претору данного столичного сектора поручено в кратчайшие сроки обеспечить эвакуацию киосков.

«Ежедневно получаю фотографии, чаще всего из сектора Чеканы, где неработающие торговые единицы годами простаивают во дворах домов, и их не убирают. Люди ждут ответа, по крайне мере от претур, в которые они обращаются, на вопрос, когда их уберут», – заявил Руслан Кодряну.

Он добавил, что обнаружил на Чеканах и ряд гаражей, незаконно построенных на государственных участках, которые также необходимо убрать, передает noi.md.